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Экс-тренер бывшего соперника Усика объяснил, почему Фьюри победит украинца

Специалист поддержал распространенное убеждение по поводу будущего боя.
Сегодня, 20:41
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Дэйв Колдуэлл, экс-тренер бывшего соперника чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Тони Беллью, сделал прогноз на объединительный бой украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Специалист поддержал идею, что габариты британца могут сыграть решающую роль в этом противостоянии, несмотря на все мастерство его соперника.

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"В любом случае Фьюри - фаворит. Я думаю, что его габариты сыграют или могут сыграть решающую роль. По-моему, у Усика есть все необходимые инструменты и навыки, чтобы победить его, это действительно так. Но я считаю, что размеры Фьюри окажутся Александру не по силам.

У Усика была длительная карьера. Александр долго дрался в любителях, он не юноша. Его подвижность и углы были на пике, когда он выступал в первом тяжелом весе. Когда Усик прибавил в весе, это его немного замедлило.

Я считаю, что габариты могут оказаться ему не по зубам. Но я не могу дождаться этого поединка. Это хороший бой. Невероятно, но похоже, что он состоится", - сказал Колдуэлл в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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