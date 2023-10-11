iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Нужно выйти без травм": Экс-тренер Дюбуа предположил, когда может состояться бой Усик - Фьюри

Специалист высказал свое мнение о поединке за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 15:58
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Шейн Макгиган, бывший тренер Даниэля Дюбуа, поделился мыслями об организации объединительного боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, чтобы этот поединок состоялся уже этой зимой, британцу нужно завершить без травм ближайшее противостояние с Фрэнсисом Нганну и сразу же начать подготовку ко встрече в ринге с украинцем.

Читай также: "Не будет захватывающим": Экс-тренер Дюбуа поделился ожиданиями от боя Усик - Фьюри

"Если у кого-то и была возможность устроить этот бой, то это саудовцы. Я считаю, что у них есть временные рамки для организации этого поединка, но мне они не кажутся нереалистичными.

У Фьюри назначен поединок с Фрэнсисом Нганну, однако сколько он продлится? Регламент предусматривает 12 раундов? Я даже не уверен. Хотя нет, это 10-раундовый бой, и Тайсону нужно выйти из него без травм. Фьюри следует не тратить время и сразу же вернуться в лагерь. Если они устроят поединок в феврале, то это будет потрясающе", - сказал Макгиган в комментарии Boxing Social.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

Ранее промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Фьюри на заметку: Нганну легким толчком разнес вдребезги дверь в магазине Фьюри на заметку: Нганну легким толчком разнес вдребезги дверь в магазине
"Я не был впечатлен": тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Я не был впечатлен": тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Фьюри
"Один из самых легких боев": Томми Фьюри сделал дерзкий прогноз на бой Усик - Фьюри "Один из самых легких боев": Томми Фьюри сделал дерзкий прогноз на бой Усик - Фьюри
Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:52
Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов
20:38
Украина сыграла вничью с Сербией в отборе ЧМ-2024 по футзалу
Теннис20:30
Цуренко обыграла Векич на турнире в Чжэнчжоу
Европа20:19
Алонсо может летом сменить Байер ради европейского гранда
Европа19:58
Кепа - об аренде в Реал: После пяти сезонов в Челси мне нужен был новый вызов
Европа19:50
Ярмоленко перенес операцию на колене
Европа19:36
Наполи связался с Конте, но он хочет "подождать и провести время с семьей"
Европа19:22
Основной защитник Баварии выбыл почти на месяц из-за травмы
Формула 119:11
ФИА обсуждает со Строллом его "гневные инциденты" во время этапа в Катаре
ММА18:57
Скоро в октагон? Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK