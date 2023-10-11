"Нужно выйти без травм": Экс-тренер Дюбуа предположил, когда может состояться бой Усик - Фьюри

Шейн Макгиган, бывший тренер Даниэля Дюбуа, поделился мыслями об организации объединительного боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, чтобы этот поединок состоялся уже этой зимой, британцу нужно завершить без травм ближайшее противостояние с Фрэнсисом Нганну и сразу же начать подготовку ко встрече в ринге с украинцем.

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"Если у кого-то и была возможность устроить этот бой, то это саудовцы. Я считаю, что у них есть временные рамки для организации этого поединка, но мне они не кажутся нереалистичными.

У Фьюри назначен поединок с Фрэнсисом Нганну, однако сколько он продлится? Регламент предусматривает 12 раундов? Я даже не уверен. Хотя нет, это 10-раундовый бой, и Тайсону нужно выйти из него без травм. Фьюри следует не тратить время и сразу же вернуться в лагерь. Если они устроят поединок в феврале, то это будет потрясающе", - сказал Макгиган в комментарии Boxing Social.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

Ранее промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои.

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