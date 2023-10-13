Отец Фьюри: Недавно новичок раскатал Усика

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о поединке Даниэля Дюбуа и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Фьюри-старшего, судья отнял победу у британца, когда зафиксировал удар ниже пояса.

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"Тайсон доказал, что он доминирующий чемпион, поскольку другие не могут удерживать свои титулы. Недавно новичок раскатал Усика. Я разбираюсь в боксе, потому что это моя жизнь. Люди, которые смотрят со стороны, ничего не понимают. В данный момент Тайсон считает, что может победить Энтони Джошуа одной рукой. Вероятно, он мог бы это сделать.

Все надеются, что любой боец, который надевает перчатки, побьет Тайсона. Если бы Тайсон дрался с пенсионером, то его бы тоже раскрутили и сказали бы, что он может победить Тайсона. Меня раздражает, что его сравнивают со второсортными бойцами", - приводит слова Джона Daily Mail

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Напомним, в WBA вынесли вердикт относительно апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком.

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