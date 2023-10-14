"Приятный сюрприз": Экс-чемпиона удивило решение Фьюри согласиться на бой с Усиком

Малиньяджи считает, что непредсказуемость британца в этот раз проявилась с позитивной стороны.

Бывший чемпион в двух весовых категориях Пол Малиньяджи высказался о предварительном объявлении объединительного боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, британский боксер приятно удивил, когда все же согласился выйти в ринг против украинца.

"Недавнее объявление, что Тайсон Фьюри и Александр Усик согласились драться, стало приятным сюрпризом. Большинство из нас думали, что мы никогда не увидим бой Фьюри - Усик, но Тайсон в очередной раз показал, что способен удивлять. Вы никогда не можете предсказать его следующий шаг".

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"Я знаю, некоторых людей беспокоит, что нет подтвержденной даты проведения поединка, но подозреваю, что они не могут этого сделать, пока Фьюри не проведет бой с Нганну.

Я слышал, как многие говорят, будто Фьюри постарается использовать свою массу, чтобы опереться на Усика, и измотать этим, но я ожидаю другого боя. Фьюри и Усик хотят оставаться ведущими супертяжеловесами современности, поэтому постараются хорошо выступить. Парни сделают все, чтобы продемонстрировать свои способности. Они пойдут на все, чтобы не потерять свои позиции даже в случае поражения", - приводит слова Малиньяджи Pro Box TV.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша.

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