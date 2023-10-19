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"Остались с дырой в бюджете": Хирн назвал бой Ломаченко своей самой большой ошибкой

Известный промоутер сожалеет, что организовал поединок тогдашнего чемпиона с Кэмпбеллом.
Вчера, 23:59
Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко / Getty Images
Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн признался, что считает провалом организацию боя в 2019 году между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

По словам функционера, тот поединок стоил ему слишком много в финансовом плане.

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"Наверное, это самая большая ошибка, которую я совершал. После того, как Энтони Джошуа проиграл Энди Руису, люди говорили что-то типа, что Matchroom уже прижаты к канатам. Поэтому я хотел отыграться чем-то большим.

Итак, состоялся бой между Василием Ломаченко, который был как бог бокса на том этапе, и Люком Кэмпбеллом, которого мы представляли и который был золотым олимпийским медалистом. Я просто потратил слишком многое на этот бой.

Я хотел привезти Ломаченко в Лондон, я был влюблен в него как бойца, но не очень понимал его коммерческую ценность для большой аудитории, которая была достаточно ограниченной. У нас получилось очень хорошо, распродали арену O2, но PPV не достигла запланированных цифр, и мы остались с большой дырой в бюджете. Возможно, миллион фунтов", - сказал Хирн в комментарии The Overlap.

Напомним, что в августе 2019 года Ломаченко одержал победу над Кэмпбеллом единогласным решением судей, завоевал вакантный титул WBC в легком весе и объединил его с поясами WBA Super и WBO.

Напомним, ранее президент WBO рассказал о планах Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эдди Хирн Люк Кэмпбелл

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