Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович стал свободным агентом. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

Хорватский боксер больше не будет работать с Калле Зауэрландом из Wassermann Boxing, а его сопромоутером был Эдди Хирн из Matchroom Boxing.

Титулом IBF в супертяжелом весе владеет Александр Усик, который в феврале должен провести бой против Тайсона Фьюри.

Победитель противостояния должен будет провести обязательную защиту титула IBF без промежуточных поединков – обязательным претендентом является именно Хргович.

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