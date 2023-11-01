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Хргович стал свободным агентом

Потенциальный соперник в поисках нового сотрудничества.
Сегодня, 14:40
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович стал свободным агентом. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

Хорватский боксер больше не будет работать с Калле Зауэрландом из Wassermann Boxing, а его сопромоутером был Эдди Хирн из Matchroom Boxing.

Титулом IBF в супертяжелом весе владеет Александр Усик, который в феврале должен провести бой против Тайсона Фьюри.

Победитель противостояния должен будет провести обязательную защиту титула IBF без промежуточных поединков – обязательным претендентом является именно Хргович.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: филип хргович

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