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Стало известно, с кем может подраться Дюбуа после поражения Усику

Британец станет участником боксерского шоу в Саудовской Аравии.
Сегодня, 08:59
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа после поражения от обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика должен вернуться в ринг 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Как сообщает Boxing News, в качестве потенциальных соперников для британского боксера рассматриваются его соотечественник Дерек Чисора, а также американец Джаррелл Миллер.

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Напомним, что последний раз Дюбуа выходил в ринг в августе этого года, когда проиграл нокаутом в девятом раунде Усику.

Ранее сообщалось, что 23 декабря в Саудовской Аравии состоится грандиозное боксерское шоу, в рамках которого должны выступить экс-чемпионы супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Джаррелл Миллер Даниэль Дюбуа

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