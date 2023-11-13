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"Все равно остается фаворитом": Валлин рассказал, кому отдает преимущество в бою Усик - Фьюри

Шведский супертяжеловес поделился мыслями о будущем поединке.
Сегодня, 14:55
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин рассказал, на кого ставит в предстоящем объединительном бою между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Бывший соперник "Цыганского короля" отметил, что, несмотря на неубедительное выступление в поединке с Фрэнсисом Нганну, британец остается фаворитом противостояния с украинцем.

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"Для меня Фьюри будет фаворитом, но в бою с Нганну он не выглядел здорово. Я думаю, что Фрэнсис проделал очень хорошую работу. Я не могу поверить в то, как хорошо он выступил. Но я также чувствую, что Фьюри его недооценил. Вероятно, он мало что от него ожидал. Так что это, пожалуй, стало большим сюрпризом для Фьюри. Я думаю, что с Усиком Тайсон все равно остается фаворитом, но Александр даст ему очень хороший бой.

Кажется, что порой Фьюри не воспринимает вещи всерьез. Последний раз он дрался против Дерека Чисоры. Это было в декабре, прошел почти год. Кто знает, чем он занимался все это время? Фьюри - чемпион, я уверен, что он об этом помнит. Но ему нужно оставаться в зале и относиться к делу серьезно, потому что в противном случае, если он будет заниматься многими другими вещами, это скажется на нем", - приводит слова Валлина Boxing Scene.

Ранее промоутер Усика рассказал, чего Фьюри стоит опасаться в бою с его подопечным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Отто Валлин

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