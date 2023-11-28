Чисора назвал условие, при котором Фьюри станет лучшим супертяжеловесом эпохи

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался по поводу действующего чемпиона WBC и его экс-соперника Тайсона Фьюри.

По мнению британца, "Цыганский король" должен победить Александра Усика и Энтони Джошуа, чтобы стать лучшим в этой эпохи.

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"Пока мы не можем судить о том, является ли Фьюри лучшим супертяжеловесом. Ты становишься лучшим супертяжеловесом только после того, как завершаешь карьеру.

Пока он не подерется с Усиком и Энтони Джошуа, мы не можем так сказать", - заявил Чисора в интервью Саймону Джордану.

Ранее Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру.

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