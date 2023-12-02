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Рой Джонс назвал победителя боя Холифилд – Фьюри

Американец высказался о гипотетической схватки чемпионов.
Сегодня, 13:06
Тайсон Фьюри и Эвандер Холифилд
Тайсон Фьюри и Эвандер Холифилд

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился прогнозом по поводу поединка между действующим обладателем титула WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и легендой мирового бокса американцем Эвандером Холифилдом.

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По словам эксперта, "Цыганский король" легко бы победил американца.

"Риддик Боу доставил Эвандеру Холифилду массу проблем, а он даже не такой высокий, как Фьюри. Так что в этом вопросе я поддержу Тайсона Фьюри", - приводит слова Джонса Boxing Social.

Ранее промоутер Усика оценил возможность реванша с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Эвандер Холифилд

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