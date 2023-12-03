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Стало известно, когда Деревянченко проведет следующий бой

Названа дата ближайшего поединка украинского боксера.
Сегодня, 12:50
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский представитель среднего дивизиона и бывший претендент на титулы Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) вскоре должен вернуться в ринг.

Свой ближайший бой украинец проведет 6 января 2024 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе, сообщает LuckyPunch.net со ссылкой на менеджера боксера Кита Конноли.

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Соперник украинского боксера пока неизвестен.

Напомним, что в своем последнем бою в июне этого года Деревянченко уступил единогласным решением судей мексиканцу Хайме Мунгии.

Это поражение стало для украинского боксера пятым в профессиональной карьере и четвертым за последние пять поединков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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