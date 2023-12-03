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Экс-чемпион назвал условие, при котором Фьюри будет безоговорочным фаворитом боя с Усиком

Шон Портер дал совет британцу перед поединком с украинцем.
Сегодня, 13:29
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мыслями по поводу будущего боя между обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению американца, украинский боксер не сможет справиться с британцем, если тот как следует подготовится и подойдет к поединку в оптимальной форме.

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"Вопрос больше в том, как Усик победит Фьюри. Тайсон - большой, сильный, умный. Я считаю, что когда Фьюри готовится к боям, он лучший в мире. Это не критика. Я не критикую его за бой с Нганну, а просто говорю об этом. Вы видели, как Фьюри выступает лучше.

Я думаю, что поединок с таким бойцом, как Александр Усик, заставит Тайсона показать лучшую версию себя. Мне кажется, что Фьюри - непобедимый, когда является лучшей версией самого себя", - сказал Портер в комментарии Fino Boxing.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика оценил возможность реванша с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Шон Портер

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