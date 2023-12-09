Дата боя официально подтверждена: Деревянченко узнал, когда выйдет на ринг

Украинец выйдет в ринг вначале следующего года.

Бывший претендент на титул в среднем весе Сергей Деревянченко вскоре проведет свой следующий бой.

Как сообщает Boxing Scene, украинский боксер выйдет на ринг 6 января в андеркарде боя Верджил Ортис-младший - Фредрик Лоусон, который состоится на арене The Theater at Virgin Hotels в Лас-Вегасе.

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Имя соперника Сергея должны объявить в ближайшее время.

Последний поединок Деревянченко провел в июне этого года, когда проиграл спорным единогласным решением судей мексиканцу Хайме Мунгии. На счету Сергея только одна победа в пяти последних боях.

Ранее стало известно, когда Гвоздик собирается вернуться в ринг.

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