iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дата боя официально подтверждена: Деревянченко узнал, когда выйдет на ринг

Украинец выйдет в ринг вначале следующего года.
Сегодня, 13:23
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Бывший претендент на титул в среднем весе Сергей Деревянченко вскоре проведет свой следующий бой.

Как сообщает Boxing Scene, украинский боксер выйдет на ринг 6 января в андеркарде боя Верджил Ортис-младший - Фредрик Лоусон, который состоится на арене The Theater at Virgin Hotels в Лас-Вегасе. 

Читай также: Хэйни признался, почему не дал реванш Ломаченко

Имя соперника Сергея должны объявить в ближайшее время.

Последний поединок Деревянченко провел в июне этого года, когда проиграл спорным единогласным решением судей мексиканцу Хайме Мунгии. На счету Сергея только одна победа в пяти последних боях.

Ранее стало известно, когда Гвоздик собирается вернуться в ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

Статьи по теме

Стало известно, когда Деревянченко проведет следующий бой Стало известно, когда Деревянченко проведет следующий бой
"Тяжелый урок для меня": Мунгия высказался о непростой победе над Деревянченко "Тяжелый урок для меня": Мунгия высказался о непростой победе над Деревянченко
"Родиться в Украине - это приговор?": Менеджера Ломаченко возмутил результат боя Деревянченко - Мунгия "Родиться в Украине - это приговор?": Менеджера Ломаченко возмутил результат боя Деревянченко - Мунгия
"Потребовалось много усилий": Мунгия оценил свою победу над Деревянченко "Потребовалось много усилий": Мунгия оценил свою победу над Деревянченко
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Биатлон14:43
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Общий зачет у мужчин и женщин
Лига Чемпионов14:34
Ризнык: Матч с Порту будет трудным, ведь они тоже еще не гарантировали себе выход в плей-офф
Биатлон14:20
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
Биатлон14:05
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира
Другие13:56
Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, эффектно нокаутировав соперника
Биатлон13:55
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный поднялся на 33 позиции
Водные13:51
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Овчинников поборется за медаль, Науменко и Желтяков - за место в финале
Бокс13:23
Дата боя официально подтверждена: Деревянченко узнал, когда выйдет на ринг
Другие страны12:51
Самый глупый пенальти: защитник в Саудовской Аравии выбил мяч из рук вратаря
Бокс12:50
"Боятся его поражения": Валлин раскритиковал Джошуа за опцию реванша в контракте на бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK