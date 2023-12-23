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Деревянченко получил соперника на ближайший бой

Украинский боксер вернется в ринг в начале января в Лас-Вегасе.
Сегодня, 14:58
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский представитель среднего дивизиона и бывший претендент на титулы Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) узнал имя соперника на ближайший бой.

38-летний украинец в предстоящем поединке встретится в ринге с 37-летним американцем Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО).

Бой состоится в рамках боксерского шоу 6 января 2024 года в Лас-Вегасе, США.

Читай также: Дата боя официально подтверждена: Деревянченко узнал, когда выйдет на ринг

Главным событием вечера бокса станет поединок обладателя титула WBO International в полусреднем весе Верджила Ортиса с Фредриком Лоусоном.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, что в своем последнем бою в июне 2023 года Деревянченко уступил единогласным решением судей мексиканцу Хайме Мунгии.

Монтгомери в предыдущий раз выходил в ринг в июле этого года, проиграв Стивену Нельсону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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