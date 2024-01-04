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Скандальный американский боксер арестован за нападение и угон автомобиля

У Джаррелла Миллера серьезные проблемы с законом.
Сегодня, 10:10
Джаррелл Миллер / Getty Images
Джаррелл Миллер / Getty Images

Американский представитель супертяжелого дивизиона Джаррелл Миллер (26-1-1, 22 КО), ранее не раз пойманный на употреблении допинга, угодил в очередную скандальную историю.

Как сообщает BoxingScene со ссылкой на WSVN-7, 35-летний боксер был арестован за нападение на сотрудника автосалона и угон автомобиля.

Миллер был задержан полицией после того, как угнал черный пикап Dodge Ram из автосалона Haims Motors в Голливуде. Спортсмен действовал в паре с женщиной-сообщницей, которая заявила, что оставила свой телефон в автомобиле, который ранее был конфискован салоном. Когда сотрудник автосалона привел ее к машине, боксер схватил его сзади, повалил на землю, забрал ключи и скрылся на пикапе.

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Тем не менее полиция быстро поймала Миллера, поскольку на автомобиле был установлен трекер.

По состоянию на вечер среды, 3 января, боксер оставался под стражей. Он может внести залог в размере 30 тысяч долларов.

Напомним, что в своем последнем бою 23 декабря в Саудовской Аравии Миллер за несколько секунд до финального гонга потерпел досрочное поражение от Даниэля Дюбуа, которое стало для американца первым в профессиональной карьере.

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