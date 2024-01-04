Бывший чемпион объяснил, почему Фьюри будет фаворитом в бою с Усиком

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри будет фаворитом объединительного боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, неубедительное выступление британца в поединке с Фрэнсисом Нганну придаст ему только дополнительной мотивации в противостоянии с украинцем.

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"Фьюри - парень, который выглядит гораздо лучше, когда его прижимают спиной к стенке, когда люди в нем сомневаются. Когда от Тайсона ждут хороших результатов, он обычно показывает некачественное выступление. Это мы видели в бою с Валлином, Пьянетой, в недавнем поединке с Нганну.

Когда от него ждут легкой победы, то Фьюри вроде бы мысленно не придерживается этого. Все знают, что он физически мог бы, но мысленно его там просто нет. Если же Тайсон находится в ситуации, когда люди в нем сомневаются, то в его сознании все меняется. Сразу вспоминается бой с Кличко. В поединке с Уайлдером никто не давал ему шанса, но после него все считали Фьюри непобедимым", -приводит слова Малиньяджи Boxing News 24.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно условие для реванша Усик - Фьюри.

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