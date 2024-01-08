"От начала до конца": Паркер спрогнозировал победителя боя Усик - Фьюри

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер высказался о бое Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам бывшего чемпиона мира, британец, с которым он проводит спарринги, победит в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

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"Об этом поединке долго говорили, и мы давно не видели непобежденного абсолютного чемпиона мира. Вы знаете, на кого я ставлю. Так что в этом смысле я очень предвзят. Тайсон решит свои дела и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это будет круто.

Даже если у тебя был классный тренировочный лагерь, все было правильно, но что-то пошло не так на неделе перед поединком и повлияло на тебя в вечер боя, то все будет помнить только сам бой. Я знаю, что в этот раз Тайсон все сделает правильно от начала до конца", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чжилей рассказал, что станет определяющим для Фьюри в бою с Усиком.

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