Теофимо Лопес - Джеймен Ортис: проморолик боя

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес проведет поединок с Джемейном Ортисом.

Незадолго до боя промоутерская компания Top Rank опубликовала проморолик.

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Свой последний поединок Лопес провел в июне, когда победил единогласным решением судей Джоша Тейлора и отобрал у него титул WBO в первом полусреднем весе. Джемейн Ортис в сентябре победил единогласным решением судей Антонио Морана.

Отметим, что Лопес и Ортис проводили свои бои с Василием Ломаченко. Теофимо победил украинца, а Джемейн - проиграл.

Бой Лопес - Ортис пройдет 8 февраля в Лас-Вегасе.

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