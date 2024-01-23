Теофимо Лопес - Джеймен Ортис: проморолик боя
Бывшие соперники Ломаченко окажутся в ринге вместе.
Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес проведет поединок с Джемейном Ортисом.
Незадолго до боя промоутерская компания Top Rank опубликовала проморолик.
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Свой последний поединок Лопес провел в июне, когда победил единогласным решением судей Джоша Тейлора и отобрал у него титул WBO в первом полусреднем весе. Джемейн Ортис в сентябре победил единогласным решением судей Антонио Морана.
Отметим, что Лопес и Ортис проводили свои бои с Василием Ломаченко. Теофимо победил украинца, а Джемейн - проиграл.
Бой Лопес - Ортис пройдет 8 февраля в Лас-Вегасе.
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