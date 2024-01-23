iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Теофимо Лопес - Джеймен Ортис: проморолик боя

Бывшие соперники Ломаченко окажутся в ринге вместе.
Сегодня, 16:16
Теофимо Лопес и Джеймен Ортис
Теофимо Лопес и Джеймен Ортис

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес проведет поединок с Джемейном Ортисом.

Незадолго до боя промоутерская компания Top Rank опубликовала проморолик.

Читай также: "Забудьте о Ломаченко": Теофимо Лопес высказался о своем следующем сопернике

Свой последний поединок Лопес провел в июне, когда победил единогласным решением судей Джоша Тейлора и отобрал у него титул WBO в первом полусреднем весе. Джемейн Ортис в сентябре победил единогласным решением судей Антонио Морана. 

Отметим, что Лопес и Ортис проводили свои бои с Василием Ломаченко. Теофимо победил украинца, а Джемейн - проиграл.

Бой Лопес - Ортис пройдет 8 февраля в Лас-Вегасе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес джеймен ортис

Статьи по теме

"Забудьте о Ломаченко": Теофимо Лопес высказался о своем следующем сопернике "Забудьте о Ломаченко": Теофимо Лопес высказался о своем следующем сопернике
"Заставит его выглядеть любителем": Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос "Заставит его выглядеть любителем": Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
"Перед камерой ты можешь говорить": Кроуфорд поставил на место Лопеса за критику "Перед камерой ты можешь говорить": Кроуфорд поставил на место Лопеса за критику
Обидчик Ломаченко бросил вызов Кроуфорду Обидчик Ломаченко бросил вызов Кроуфорду
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа18:51
Защитник Манчестер Юнайтед может перейти в клуб Роналду
Бокс18:50
"Терпи, казак": Усик создал совместную песню с исполнителем DREVO
Европа18:49
Бавария сделала улучшенное предложение по лидеру Ньюкасла
Европа18:22
Президент Наполи выступил с резкой критикой в адрес главного арбитра Суперкубка Италии
Бокс18:20
Богачук раскрыл причину своего единственного поражения в карьере
Биатлон18:19
Четырехкратная чемпионка мира по биатлону намекнула на завершение карьеры
Другие страны17:56
Стало известно, почему Бензема хочет уйти из Аль-Иттихад
Европа17:54
Сразу два защитника МЮ вернулись к тренировкам
Европа17:50
Известная голливудская актриса отдохнула в ресторане со звездной троицей Интер Майами
Формула 117:37
Шумахер считает, что Хаас стоит нанять бывшего главу Альпин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK