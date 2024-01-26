"Бой техники и сердца": Усик оценил значимость боя с Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился ожиданиями от поединка против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам украинца, для него это самый важный бой в карьере.

"Это бой техники, бой сердца, бой всей моей спортивной карьеры и моей спортивной жизни.

Люди хотят увидеть это, хотят увидеть Усика и Фьюри в ринге за абсолюта. И мы должны подарить им этот поединок, потому что они заслуживают этого", - сказал Усик в шоу The Gloves Are Off.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировала реванш Усик - Фьюри.

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