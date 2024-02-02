"Пацаны едут к тебе": Амосов изящно потроллил Фьюри из-за отмены боя с Усиком
Боец смешанных единоборств показал фото с командой украинца.
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-1) высказался по поводу отмены боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе перенесен, ведь британец получил травму во время спарринга.
Амосов добавил пост в Instagram-stories, в котором пошутил над "Цыганским королем".
"Если ты не едешь на бой, то пацаны едут к тебе", - написал Амосов.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.
Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.
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