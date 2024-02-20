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Рогава сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Украинец высказался о поведении британского чемпиона.
Вчера, 22:50
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (5-0, 5 KO) высказался по поводу предстоящего боя Александра Усика (21-0, 14 KO) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

По словам спортсмена, его соотечественник победит.

"Я думаю, Усик победит".

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Рогава оценил шансы того, что британец может сорвать бой.

"Даже не знаю. Фьюри выжидает. Ты выходишь на пик, ты чувствуешь себя хорошо, а он такой: "А у меня вот проблема". И давай по новой. И Усик старше Тайсона, ему 36-37 (Усику 37 лет – прим.). Фьюри - 33-34 (Фьюри 35 - прим.)", - приводит слова Рогава ESNEWS.

Бой Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, но его перенесли на 18 мая из-за рассечения у Тайсона.

Ранее Александру предсказали печальные последствия поражения от Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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