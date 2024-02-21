"Конечно, мой голос - за него": Миколенко назвал своего очевидного фаворита боя Усик - Фьюри

Защитник Эвертона Виталий Миколенко рассказал, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик является самым знаменитым человеком, телефонный номер которого у него есть.

При этом украинский футболист отметил, что безусловно в его ближайшем бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри он ставит на соотечественника.

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"Кто наиболее известный человек, чей номер у меня есть? Усик.

Что он значит для моей страны? Это сильный человек, помогающий украинскому народу. Думаю, он самый известный украинский спортсмен. Он показал Украину всему миру.

Кто победит в бою Усик - Фьюри? Конечно, мой голос - за Усика. Надеюсь, он победит. Я большой поклонник Усика", - сказал Миколенко в интервью Sky Sports.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком.

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