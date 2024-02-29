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Деревянченко сообщил, когда собирается вернуться в ринг

Украинский боксер может выступить в андеркарде поединка Девина Хэйни и Райана Гарсии.
Сегодня, 12:08
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский представитель среднего дивизиона и бывший претендент на титулы Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) сообщил, что свой ближайший бой собирается провести в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок Девина Хэйни с Райаном Гарсией.

Украинец посетил пресс-конференцию, посвященную этому вечеру бокса, и рассказал о своих планах.

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"Пресс-конференция была организована на высоком уровне, все было хорошо продумано, даже фан-зону для болельщиков сделали. По организации ясно, что это будет мегафайт.

Скорее всего, я буду боксировать в этом шоу. Что касается победителя главного боя, то я ставлю на Хейни", - приводит слова Деревянченко Luckypunch.net.

Напомним, что бой Хэйни - Гарсия состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

В своем последнем бою в июне 2023 года Деревянченко уступил мексиканцу Хайме Мунгии единогласным решением судей. Украинец должен был выйти в ринг 6 января против Роуди Монтгомери, но получил травму и поединок сорвался.

Ранее сообщалось, что Деревянченко хотел бы получить реванш с Мунгией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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