VBET Ukraine та Денис Берінчик: "Об’єднані спортом. Разом сильніші"

Організатор азартних ігор VBET Ukraine разом з українським боксером і срібним призером Олімпіади в Лондоні Денисом Берінчиком презентують відео в рамках комунікаційної кампанії "Об’єднані спортом. Разом сильніші".

Амбасадор непохитності VBET Ukraine Денис Берінчик виступає у ролику втіленням незламності українського народу, що не здається перед труднощами. Спортивна кар’єра Дениса є символом волі до перемоги, витривалості перед будь-якими перешкодами. Саме непохитність - лейтмотив усієї комунікаційної кампанії.

"Невдачі та поразки - це лише уроки, які роблять нас сильнішими, - каже Денис Берінчик. - Неважливо, хто ти: боксер, футболіст чи просто любитель спорту, ми можемо бути єдиними та підтримувати одне одного. Разом ми можемо здолати будь-які труднощі".

Правий хук, який демонструє в ролику Денис - один із найсильніших ударів, які може виконати людина в боксі. "Ми не підставляємо праву щоку, а робимо правий хук" - цей постулат уособлює рішучість дати відсіч будь-яким викликам, не здаватися і не підкорятися, а давати жорстку відповідь.

Наразі Денис Берінчик готується до важливого двобою у своїй боксерській кар’єрі - за титул чемпіона світу за версією WBO. 18 травня цього року чемпіон WBO International у легкій вазі зустрінеться в ринзі з чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Емануелем Наваррете. VBET Ukraine з гордістю підтримає боксера на шляху до чемпіонського поясу.

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