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Деревянченко объяснил, чего не хватило для досрочной победы над Александером

Украинский боксер накануне уверенно выиграл бой единогласным решением судей.
Сегодня, 11:48
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко прокомментировал свою победу единогласным решением судей в бою с американцем Воном Александером.

Украинец отметил, что его соперник хорошо держит удар, из-за чего ему не удалось завершить поединок досрочно.

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"Я всегда рад победе. Я вернулся и готов к следующим вызовам. Пока не знаю, когда может быть следующий бой, но я готов к любому сопернику.

Александер - крепкий парень, он хорошо держит удары по голове. Чтобы его нокаутировать, мне не хватило силы удара как у Майка Тайсона", - сказал Деревянченко в комментарии LuckyPunch.

Напомним, на ISPORT доступно видео боя Деревянченко - Александер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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