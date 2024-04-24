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Деревянченко назвал фаворита боя Альварес - Мунгия

Украинец оценил шансы своего бывшего соперника в поединке с абсолютным чемпионом.
Сегодня, 15:05
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от боя между абсолютным чемпионом дивизиона Саулем Альваресом и обладателем пояса WBC Silver Хайме Мунгией.

Украинец отдал должное своему бывшему сопернику, но считает фаворитом противостояния Канело.

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"Я думаю, что Альварес фаворит в этом бою. Но Мунгия хороший боксер, у него есть сердце, он каждый раз бьется. Мы увидим чудесный поединок. Он обладает силой, мощью.

Но Головкин сильнее и мощнее Мунгии", - сказал Деревянченко в комментарии FightHype.com.

Ранее Мунгия также оценил свои шансы в бою с Альваресом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

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