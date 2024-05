Леннокс Льюис вручит специальный пояс WBC победителю боя Усик - Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри 18 мая определят абсолюта дивизиона.

Как сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, в награждении победителя будущего поединка примет участие легендарный боксер Леннокс Льюис.

Последний абсолютный чемпион супертяжелого веса, который в 1999 году владел тогда еще достаточными для этого звания тремя титулами, вручит украинцу или британцу уникальный пояс WBC, который организация подготовила специально к бою.

Legendary champion, the last #Undisputed in the Heavyweight Division @LennoxLewis admiring the #RingofFire belt which he will present to the winner of @Tyson_Fury vs @usykaa @Turki_alalshikh @trboxing @Queensberry pic.twitter.com/r6VbP0jDzj