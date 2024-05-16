iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Леннокс Льюис вручит специальный пояс WBC победителю боя Усик - Фьюри

Последний абсолютный чемпион супертяжелого веса наградит будущего.
Сегодня, 17:32
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри 18 мая определят абсолюта дивизиона.

Как сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, в награждении победителя будущего поединка примет участие легендарный боксер Леннокс Льюис.

Читай также: WBC представил специальный пояс для победителя боя Усик - Фьюри

Последний абсолютный чемпион супертяжелого веса, который в 1999 году владел тогда еще достаточными для этого звания тремя титулами, вручит украинцу или британцу уникальный пояс WBC, который организация подготовила специально к бою.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис признался, как относится к Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Леннокс Льюис

Статьи по теме

Папа Римский благословил пояс, за который будут драться Усик и Фьюри Папа Римский благословил пояс, за который будут драться Усик и Фьюри
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Усик - Фьюри: видео онлайн-трансляция поединка Усик - Фьюри: видео онлайн-трансляция поединка
Челси, вероятнее всего, не будет увольнять Почеттино Челси, вероятнее всего, не будет увольнять Почеттино
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа18:10
Челси, вероятнее всего, не будет увольнять Почеттино
Футбол17:44
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
Бокс17:32
Леннокс Льюис вручит специальный пояс WBC победителю боя Усик - Фьюри
Европа16:59
Яремчук может остаться в чемпионате Испании
Евро-202416:58
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Евро-202416:38
Без Хуммельса, Зюле, Горецки, Гнабри: Германия назвала предварительную заявку на домашний Евро-2024
Европа16:05
Мудрик: К сожалению, для меня уже сезон закончился
Бокс15:48
Папа Римский благословил пояс, за который будут драться Усик и Фьюри
Европа15:35
Жирона хочет усилиться игроком Ливерпуля
Бокс14:55
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK