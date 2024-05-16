Леннокс Льюис вручит специальный пояс WBC победителю боя Усик - Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри 18 мая определят абсолюта дивизиона.

Как сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, в награждении победителя будущего поединка примет участие легендарный боксер Леннокс Льюис.

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Последний абсолютный чемпион супертяжелого веса, который в 1999 году владел тогда еще достаточными для этого звания тремя титулами, вручит украинцу или британцу уникальный пояс WBC, который организация подготовила специально к бою.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис признался, как относится к Усику.

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