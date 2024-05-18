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"Тайсон, не бойся": Усик обратился к своему сопернику

Украинец абсолютно уверен в своих силах.
Сегодня, 11:27
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Накануне боя за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александр Усик обратился к своему сопернику.

Напомним, что уже сегодня ночью Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут титульный бой, на кону которого стоят четыре пояса.

Украинский боксер обратился к британцу, заявив, что не оставит его завтра в одиночестве, так что ему нечего бояться.

"Тайсон, не бойся. Завтра я не оставлю тебя одного. Пусть твои руки говорят на ринге", - заявил Усик.

Напомним, ранее Кличко заявил, что от британца стоит ждать сюрпризов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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