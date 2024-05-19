"Случайно представил новую форму": Полесье отреагировало на выход Усика на бой с Фьюри

Александр появился на поединке в костюме гетмана, на котором на спине было написано название житомирского клуба.

В ночь с 18 на 19 мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, Александр Усик получил звание абсолютного чемпиона мира, победив Тайсона Фьюри.

На поединок украинец появился в специальном наряде гетмана, на котором на спине было написано: "ФК Полесье". Такая же надпись была и у всей команды украинского боксера.

Житомирский клуб отреагировал на образ Александра, у которого подписан контракт с клубом.

"Форвард ФК Полесье уже вышел на ринг и случайно представил новую форму на сезон-24/25", - написала пресс-служба в Instagram.

Напомним, на нашем сайте доступны лучшие моменты исторической победы Усика.

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