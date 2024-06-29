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"Пусть немного погуляет": Чисора отреагировал на скандальное видео с пьяным Фьюри

Британский боксер ответил всем критикам, не увидев в поведении соотечественника ничего плохого.
Сегодня, 12:28
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора прокомментировал скандальный инцидент, когда Тайсон Фьюри перебрал с алкоголем и не мог самостоятельно покинуть бар.

Британский боксер призвал не критиковать своего соотечественника за случившееся.

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"В этом нет ничего плохого. Пусть "Цыганский король" немного погуляет. Так пьют ирландцы. Так пьют цыгане. Если бы он пил и вернулся домой трезвым, то я бы сказал ему: "Дружище, иди на улицу и выпей еще немного".

Послушайте, пусть парень пьет. Если бы он вернулся домой трезвым, то я думаю, что его жена выставила бы его назад и сказала: "Ты слишком трезвый. Пойди и выпей еще несколько пинт", - сказал Чисора в комментарии The Stomping Ground.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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