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"Мексиканские трусы": Стивенсон дерзко ответил легенде бокса, который отказался быть его промоутером

Шакур наехал на Оскара Де Ла Хойю и его подопечного.
Сегодня, 09:59
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон отреагировал на нежелание главы промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи сотрудничать с ним.

Американец заявил, что это он сам отказался от подписания контракта, и наехал на его клиента Уильяма Зепеду, который не спешит соглашаться на бой.

Читай также: WBC санкционировал бой между Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой

"Он бесится, поскольку выяснил, что я не подпишу с ним контракт. Это нормально. Оскар, ты это переживешь.

И я никогда не знал, что есть мексиканские трусы. У всех мексиканцев, которых я знаю, есть яйца", - написал Стивенсон в сети Х.

Ранее Стивенсон рассказал, с кем может начать сотрудничество.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Де Ла Хойя Шакур Стивенсон

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