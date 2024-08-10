iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чисора хочет вернуть в ринг еще одного бывшего соперника Усика

40-летний британец бросил вызов на бой своему 41-летнему соотечественнику.
Сегодня, 11:48
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого дивизиона британец Дерек Чисора не против провести бой против соотечественника Тони Беллью.

40-летний боксер хочет вернуться в ринг 41-летнего потенциального соперника, который завершил карьеру в ноябре 2018 года, уступив нокаутом Александру Усику.

Читай также: "Дайте мне китайца": Чисора объявил, с кем хотел бы провести бой

Чисора бросил вызов Беллью, выложив в социальных сетях готовый постер их потенциального поединка.

Дерек предложил возможному сопернику подраться с ним в декабре этого года в Манчестере.

Ранее Диллиан Уайт бросил вызов Дереку Чисоре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Дерек Чисора

Статьи по теме

"Он его остановит": Чисора сделал однозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри "Он его остановит": Чисора сделал однозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри
"Дайте мне китайца": Чисора объявил, с кем хотел бы провести бой "Дайте мне китайца": Чисора объявил, с кем хотел бы провести бой
"Я вернусь": Джойс подтвердил, что не собирается завершать карьеру "Я вернусь": Джойс подтвердил, что не собирается завершать карьеру
Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Украина15:05
Нещерет прокомментировал свою результативную ошибку в матче с Вересом
Олимпийские игры14:50
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх последняя в финале С, Лузан не стартовала в финале В
Киберспорт14:25
IEM Cologne 2024: онлайн-трансляция матчей FaZe - Liquid, Complexity - Virtus,pro
Олимпийские игры14:23
Хоцяновский намекнул в завершение карьеры после поражения на Олимпиаде-2024
Бокс14:22
"Победа любым способом": Дюбуа озвучил план на бой с Джошуа
Олимпийские игры14:10
Борьба на Олимпиаде-2024: Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале, Хоцяновский проиграл в утешительном поединке
Бокс13:54
"Приложим все усилия": Усик заверил, что попытается сохранить бокс на Олимпиаде
Европа13:52
Триумфатор Евро-2024 кардинально изменил имидж - футболист изменился до неузнаваемости
Европа13:11
Ювентус нацелился на главного конкурента Мудрика в Челси
Бокс12:58
Ортис проявил неуважение к Богачуку, после чего начал обвинять команду украинца в том же
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK