Чисора хочет вернуть в ринг еще одного бывшего соперника Усика
40-летний британец бросил вызов на бой своему 41-летнему соотечественнику.
Британский ветеран супертяжелого дивизиона британец Дерек Чисора не против провести бой против соотечественника Тони Беллью.
40-летний боксер хочет вернуться в ринг 41-летнего потенциального соперника, который завершил карьеру в ноябре 2018 года, уступив нокаутом Александру Усику.
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Чисора бросил вызов Беллью, выложив в социальных сетях готовый постер их потенциального поединка.
Дерек предложил возможному сопернику подраться с ним в декабре этого года в Манчестере.
👀 @TonyBellew pic.twitter.com/mKZOZNXQvH— Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) August 8, 2024
Ранее Диллиан Уайт бросил вызов Дереку Чисоре.
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