Чисора хочет вернуть в ринг еще одного бывшего соперника Усика

Британский ветеран супертяжелого дивизиона британец Дерек Чисора не против провести бой против соотечественника Тони Беллью.

40-летний боксер хочет вернуться в ринг 41-летнего потенциального соперника, который завершил карьеру в ноябре 2018 года, уступив нокаутом Александру Усику.

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Чисора бросил вызов Беллью, выложив в социальных сетях готовый постер их потенциального поединка.

Дерек предложил возможному сопернику подраться с ним в декабре этого года в Манчестере.

Ранее Диллиан Уайт бросил вызов Дереку Чисоре.

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