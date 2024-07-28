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"Давай организуем третий бой": Уайт бросил вызов Чисоре

Британский боксер ответил на готовность соотечественника снова встретиться в ринге.
Сегодня, 20:02
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт заявил о готовности провести третий бой с Дереком Чисорой.

Боксер бросил вызов соотечественнику, который отметил, что не против устроить с ним трилогию после победы над Джо Джойсом.

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"Кого я хочу видеть соперником Чисоры в прощальном бою? Меня, наш третий поединок. Конечно же, я бросаю ему вызов. Давай устроим третий бой, Дерек. Давай сделаем это.

Он больше не осел, а боевой конь. Так что давай организуем бой номер три", - сказал Уайт в комментарии Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Джойс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Диллиан Уайт

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