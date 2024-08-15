"Парень дрался со всеми": Экс-чемпион оценил шансы Деревянченко в поединке против Мбилли

Бывший чемпион мира, а сейчас аналитик Крис Алгиери поделился ожиданиями от ближайшего боя украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко (15-5, 10 КО) против француза Кристиана Мбилли (27-0, 23 КО).

По его мнению, этот поединок станет хорошей проверкой как для украинца, так и для его соперника.

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"Мы должны увидеть, что произойдет в этом поединке. Нужно отметить, что он организовывается в первую очередь для Мбилли.

Деревянченко - боец с огромным опытом, хотя у парня всего 20 боев и 15 побед. У него пять поражений и вы как бы смотрите на этот послужной список и думаете, что он не заслуживает внимания, но парень дрался со всеми.

Он провел бой с Геннадием Головкиным и многие думали, что Сергей победил. Джейкобсу он проиграл очень близким раздельным решением. А в прошлом году он с Хайме Мунгией провели "Бой года". Так что у парня большой опыт. Он отличный боец и является большим испытанием для Мбилли.

Вопрос в том, что осталось от Деревянчнко. Мбилли говорит, что он уже не тот боец, но могу сказать, если он не прав, то Кристиан проиграет этот бой. В субботу мы получим ответы на многие вопросы", - цитирует Алгиери Boxing Scene.

Бой Деревянченко - Мбилли состоится 17 августа в Квебеке, Канада.

Ранее Деревянченко оценил своего ближайшего соперника.

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