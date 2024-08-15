iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Парень дрался со всеми": Экс-чемпион оценил шансы Деревянченко в поединке против Мбилли

Эксперт высказался о перспективах украинского суперсредневеса и его французского оппонента.
Сегодня, 19:52
Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко / Top Rank
Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко / Top Rank

Бывший чемпион мира, а сейчас аналитик Крис Алгиери поделился ожиданиями от ближайшего боя украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко (15-5, 10 КО) против француза Кристиана Мбилли (27-0, 23 КО).

По его мнению, этот поединок станет хорошей проверкой как для украинца, так и для его соперника.

Читай также: "Не исчерпал свой ресурс": Авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою

"Мы должны увидеть, что произойдет в этом поединке. Нужно отметить, что он организовывается в первую очередь для Мбилли.

Деревянченко - боец с огромным опытом, хотя у парня всего 20 боев и 15 побед. У него пять поражений и вы как бы смотрите на этот послужной список и думаете, что он не заслуживает внимания, но парень дрался со всеми.

Он провел бой с Геннадием Головкиным и многие думали, что Сергей победил. Джейкобсу он проиграл очень близким раздельным решением. А в прошлом году он с Хайме Мунгией провели "Бой года". Так что у парня большой опыт. Он отличный боец и является большим испытанием для Мбилли.

Вопрос в том, что осталось от Деревянчнко. Мбилли говорит, что он уже не тот боец, но могу сказать, если он не прав, то Кристиан проиграет этот бой. В субботу мы получим ответы на многие вопросы", - цитирует Алгиери Boxing Scene.

Бой Деревянченко - Мбилли состоится 17 августа в Квебеке, Канада.

Ранее Деревянченко оценил своего ближайшего соперника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

Статьи по теме

"Не исчерпал свой ресурс": Авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою "Не исчерпал свой ресурс": Авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою
"Действительно имеет жесткий удар": Деревянченко оценил своего ближайшего соперника "Действительно имеет жесткий удар": Деревянченко оценил своего ближайшего соперника
"Никогда не было такого соперника": Промоутер оппонента Деревянченко оценил украинца "Никогда не было такого соперника": Промоутер оппонента Деревянченко оценил украинца
"Получит бой с Канело": Промоутер сделал громкое заявление о поединке Деревянченко - Мбилли "Получит бой с Канело": Промоутер сделал громкое заявление о поединке Деревянченко - Мбилли
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Бокс21:35
Хэйни анонсировал свое возвращение в ринг
Европа20:58
Отец Ямаля сообщил о своем состоянии после вооруженного нападения
Европа20:40
Наставник ПСЖ объяснил, как планирует заменить Мбаппе
Бокс20:18
"Перестроится и сменит стратегию": Бывший соперник Усика сделал прогноз на реванш с Фьюри
Теннис20:15
Монфис рассыпался в комплиментах Альсарасу перед матчем в Цинцинате: На одном уровне с Новаком, Рафой и Роджером
Бокс19:55
Бокс: расписание боев
Бокс19:52
"Парень дрался со всеми": Экс-чемпион оценил шансы Деревянченко в поединке против Мбилли
Теннис19:25
Свитолина вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Украина18:55
Кубок Украины: Колос - Оболонь, Карпаты - Черноморец и другие - утверждены даты и время начала матчей
Олімпіада-202018:50
Лузан - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Не смогла показать свой максимум
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK