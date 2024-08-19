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"Какое же у него сердце": Экс-чемпион выразил восхищение Деревянченко за проигранный бой

Известный боксер отдал должное травмированному украинцу за поединок с Мбилли.
Сегодня, 08:32
Деревянченко уступил Мбилли / Top Rank
Деревянченко уступил Мбилли / Top Rank

Бывший чемпион Серхио Мора прокомментировал поражение украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко в бою против Кристиана Мбилли.

Американец выразил восхищение украинским боксером, который большую часть поединка провел с травмой руки.

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"Этот бой сказал гораздо больше о способностях Мбилли, чем что-либо другое.

Мы все знаем, на что способен Сергей, когда у него два кулака для боя. Какое же сердце у Сергея, который весь бой провел одной рукой", - написал Мора в сети X.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Деревянченко - Мбилли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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