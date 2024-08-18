Тренер Деревянченко признался, почему украинец не прекратил бой с Мбилли после травмы

Андре Розье, тренер украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко, высказался о его травме и поражении в поединке против француза Кристиана Мбилли.

По словам наставника боксера, украинец во время противостояния получил разрыв бицепса, но сам отказался от прекращения боя.

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"У него сердце воина. У него был разорван бицепс, мы все знаем, как это может быть больно. Я спросил у него: "Ты хочешь, чтобы я остановил этот бой?" Он ответил: "Нет".

Это признак воина. Он дрался одной рукой с одним из лучших бойцов второго среднего веса. Одной рукой. И он отдал все, что имел", - сказал Розье после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Деревянченко - Мбилли.

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