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"Может не вернуться": Экс-чемпион сделал предположение о плачевных последствиях поражения Деревянченко

Эксперт уверен, что украинскому боксеру следовало остановить поединок после травмы руки.
Сегодня, 09:58
Деревянченко проиграл по очкам Мбилли / Top Rank
Деревянченко проиграл по очкам Мбилли / Top Rank

Бывший чемпион Тимоти Брэдли прокомментировал поражение украинского представителя второго среднего веса Сергея Деревянченко в бою против француза Кристиана Мбилли.

По его мнению, украинец должен был сняться с поединка после травмы, а не пытаться продолжать боксировать одной рукой, поскольку последствия избиения могут быть серьезными.

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"Будучи свидетелями повреждений, которые получил Деревянченко, никто не понимает, что это сделает с ним. Все зависит от того, что поставлено на карту и что стоит на кону, но это человек, которому 38 лет.

Такие удары влияют на тебя, они повлияют позже в твоей жизни. Если бы он оставался в игре, я мог бы это понять, но этого не было. Это был почти провал, если не провал. Для меня это проблема. Теперь его будущее будет другим. Он оставил часть себя на ринге, и мы постоянно об этом говорим. Большую часть себя, и ему это не было нужно. Его не остановили.

Это замечательно, но угадайте что? Мой угол остановил бы бой. Это доблестная попытка, я понимаю, но после этого он не будет таким, как раньше. Он может даже не вернуться к боям", - приводит слова Брэдли Boxing News 24/7.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Деревянченко - Мбилли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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