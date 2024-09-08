"Кому-то лучше быть готовым": Менеджер Усика оставил послание Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, оставил послание его ближайшему сопернику экс-обладателю пояса в дивизионе Тайсону Фьюри.

Представитель украинского боксера предостерег британца и опубликовал видео, где его клиент преодолевает дистанцию на водном велосипеде во время благотворительной гонки в Монако.

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"Кому-то лучше быть готовым к 21 декабря", - написал Климас в сети X.

Someone better be ready for December 21st https://t.co/nBq2yGXEvJ — Egis Klimas (@KlimasBoxing) September 7, 2024

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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