Покрутил педали в море: Усик в Монако покатался с пользой на водном велосипеде
Украинский чемпион принял участие в благотворительной гонке.
Бывший абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик принял участие в благотворительной гонке Calvi - Monaco Water Bike Challenge.
Это мероприятие организовывает княгиня Монако Шарлин, а команды участников должны преодолеть дистанцию в 180 км от Кальви до Монако на водных велосипедах.
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Собранные средства направляются на финансирование спортивных и образовательных программ по обучению плаванию и безопасности на воде.
Видео со своим участием Усик поделился в Instagram.
Ранее Усик признался, считает ли себя национальной легендой Украины.
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