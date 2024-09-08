Покрутил педали в море: Усик в Монако покатался с пользой на водном велосипеде

Бывший абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик принял участие в благотворительной гонке Calvi - Monaco Water Bike Challenge.

Это мероприятие организовывает княгиня Монако Шарлин, а команды участников должны преодолеть дистанцию в 180 км от Кальви до Монако на водных велосипедах.

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Собранные средства направляются на финансирование спортивных и образовательных программ по обучению плаванию и безопасности на воде.

Видео со своим участием Усик поделился в Instagram.

Ранее Усик признался, считает ли себя национальной легендой Украины.

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