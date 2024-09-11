Выхрист получил соперника на ближайший бой

Украинский супертяжеловес вернется в ринг уже 21 сентября.

Украинский представитель супертяжелого веса Виктор Выхрист (12-1, 8 KO) узнал соперника на ближайший бой - первый за последние семь месяцев.

Украинский боксер встретится в ринге с боснийцем Мирко Тинтором (16-9-1, 9 КО).

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Шестираундовый поединок состоится 21 сентября в немецком Гамбурге, сообщает LuckyPunch.net.

Напомним, что свой последний бой Выхрист провел в феврале 2024 года, одержав победу техническим нокаутом над аргентинским боксером Маркосом Антонио Аумадой.

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