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Playboy объявил, что героем следующего выпуска станет Усик. Боксер обвинил издание во лжи

Очень странные дела.
Вчера, 21:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Издание Playboy Ukraine опубликовали в своих социальных сетях анонс следующего выпуска.

Согласно ему, героем должен был стать абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик.

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Однако вскоре в комментарии под пост пришел сам боксер и написал, что это ложь. Затем комментарий Александра иcчез, но на его месте появилось сообщение от его промоутерской компании.

"Добрый день, удалите, пожалуйста. Вы не имеете права выставлять фотографии без согласования с Александром Усиком", - говорится в сообщении.

На текущий момент пост об участии Александра Усика остается на странице Playboy Ukraine, а сам боксер пока никак не комментировал ситуацию.

Ранее также сообщалось, что Фьюри все еще не начал подготовку к реваншу с украинцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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