Playboy объявил, что героем следующего выпуска станет Усик. Боксер обвинил издание во лжи
Издание Playboy Ukraine опубликовали в своих социальных сетях анонс следующего выпуска.
Согласно ему, героем должен был стать абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик.
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Однако вскоре в комментарии под пост пришел сам боксер и написал, что это ложь. Затем комментарий Александра иcчез, но на его месте появилось сообщение от его промоутерской компании.
"Добрый день, удалите, пожалуйста. Вы не имеете права выставлять фотографии без согласования с Александром Усиком", - говорится в сообщении.
На текущий момент пост об участии Александра Усика остается на странице Playboy Ukraine, а сам боксер пока никак не комментировал ситуацию.
Ранее также сообщалось, что Фьюри все еще не начал подготовку к реваншу с украинцем.
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