Чисора рассказал, подерется ли с Миллером

Британский боксер отреагировал на слухи о потенциальном следующем сопернике.

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора ответил, собирается ли подраться с американцем Джарреллом Миллером.

Боксер не подтвердил информацию о потенциальном поединке.

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"Я дал четыре интервью, и все продолжают спрашивать одно и то же.

Да, мы ели вместе бургеры на Уэмбли, но это только слухи. Миллер - хороший боец. Это все, что я могу сказать", - заявил Чисора в комментарии Pro Boxing Fans.

Отметим, также Дерек Чисора ответил критикам, призывающим Энтони Джошуа завершить карьеру.

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