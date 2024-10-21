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Чисора рассказал, подерется ли с Миллером

Британский боксер отреагировал на слухи о потенциальном следующем сопернике.
Сегодня, 20:54
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора ответил, собирается ли подраться с американцем Джарреллом Миллером.

Боксер не подтвердил информацию о потенциальном поединке.

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"Я дал четыре интервью, и все продолжают спрашивать одно и то же.

Да, мы ели вместе бургеры на Уэмбли, но это только слухи. Миллер - хороший боец. Это все, что я могу сказать", - заявил Чисора в комментарии Pro Boxing Fans.

Отметим, также Дерек Чисора ответил критикам, призывающим Энтони Джошуа завершить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Джаррелл Миллер

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