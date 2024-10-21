"Да пошли они все": Чисора ответил критикам, призывающим Джошуа завершить карьеру
Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора высказался о перспективах экс-чемпиона Энтони Джошуа после его поражения от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.
Британский боксер жестко ответил критикам, которые призывают его соотечественника уйти на пенсию после неудачи.
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"Я не знаю, с кем Джошуа следует подраться следующим. Его менеджеры точно знают, что им нужно делать. Но я знаю, что сейчас актуален реванш с Дюбуа.
Люди говорят, что Джошуа нужно завершить карьеру? Да пошли они все на х*р", - сказал Чисора в комментарии Pro Boxing Fans.
Отметим, также Чисора рассказал, на кого будет ставить в реванше Усик - Фьюри.
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