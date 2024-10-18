Миллер и Чисора ведут переговоры о бое

Американец и британец могут встретиться в ринге в январе в Манчестере.

Представитель супертяжелого веса Джаррелл Миллер свой следующий бой может провести против ветерана дивизиона Дерека Чисоры.

По словам американского боксера, сейчас они ведет переговоры, а поединок может состояться в январе следующего года в Манчестере.

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"Это самый большой бой из возможных вариантов на данный момент. Мы сейчас говорим о Дереке Чисоре. Это еще не зафиксировано. Сделка еще не подписана. Но мы определенно ведем переговоры.

Посмотрим, что из этого получится. Мы еще не пришли к согласию относительно арены, но, похоже, это будет Манчестер в январе.

Мне нравится этот вариант. Думаю, что нас ждет отличный бой. Сомневаюсь, что это легко, но победа будет за мной. Я должен просто пойти и избить этого парня", - приводит слова Миллера Boxing Scene.

Ранее Чисора сообщил, когда завершит карьеру боксера.

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