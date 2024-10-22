Легенды Манчестер Юнайтед в изящных нарядах приобщились к культуре своего экс-одноклубника

Манкунианцы навестили Джи Сун Пака и приняли участие в благотворительном матче.

Южнокорейские фанаты получили подарок в виде необычного благотворительного матча, в котором приняли участие легенды мирового футбола. Игроки атаки были в одной команде, а игроки обороны - в другой.

За команду защитников, которая называлась ФК Щит, сыграли Рио Фердинанд, Карлес Пуйоль, Неманья Видич, Андреа Пирло, Хавьер Маскерано, Кларенс Зеедорф, Леонардо Бонуччи, Эдвин ван дер Сар, Рикардо Карвалью, Йон Арне Ризе, Адилсон и Яя Туре.

В противоположной команде, ФК Копье, были Кака, Андрей Шевченко, Дидье Дрогба, Эден Азар, Димитар Бербатов, Карлос Тевес, Луиш Фигу, Майкл Оуэн, Маруан Феллаини, Алессандро Дель Пьеро, Диего Форлан и Ривалдо, а в качестве играющего тренера выступил Тьерри Анри.

Таким образом одна команда могла похвастаться защитниками в атаке, а другая - нападающими в защите. Интересно, что победу в матче завоевала команда Щит со счетом 4:1.

А легенды Манчестер Юнайтед помимо футбола решили полностью прочувствовать на себе культуру Южной Кореи.

Видич, Фердинанд, ван дер Сар и Бербатов в компании Джи Сун Пака, который также играл в этом матче, нарядились в традиционную южнокорейскую одежду и прошлись улицами Сеула.

Фердинанд решил пошутить на эту тему, подписав фотографию: "Когда Джи повел по магазинам в Сеуле. P.S. Эвра, мы и тебе один такой взяли".

When Ji takes us shopping in Seoul 🇰🇷

지가 서울에서 쇼핑할 때



Ps @Evra we got you one also!! 😂#SouthKorea pic.twitter.com/2OBSb87OCC — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 20, 2024

Напомним, что перед этим благотворительным поединком в Южной Корее президент УАФ Андрей Шевченко встретился со своим бывшим одноклубником.

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