"Фьюри будет лучше": Хирн оценил шансы Тайсона в реванше с Усиком

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его мнению, британец должен подойти к бою в лучших кондициях, но все же он склоняется к тому, что украинец снова выйдет победителем из противостояния.

Читай также: Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого боя

"Я думаю, что нужно отдать предпочтение Усику, но и Фьюри нельзя списывать со счетов.

Первый бой был близким. Когда прозвучал финальный гонг, я чувствовал, что Усик переломил ход событий, но при этом не мог кому-то отдать победу. Я не знал, кто победил. В таком равном бою решение может быть непредсказуемым.

Это было раздельное решение, но Фьюри будет лучше в реванше. Все же очень сложно победить Александра, если он уже одолел тебя один раз", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик оценил обещание Фьюри нокаутировать его в реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!