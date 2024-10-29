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Брат Фьюри назвал ключ к успеху в реванше с Усиком

"Цыганскому королю" дали совет на повторной поединок с украинцем.
Сегодня, 17:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Шейн Фьюри, брат бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его реванше против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По его словам, его родственнику стоит правильно настроиться на повторный бой, чтобы не повторился результат первого поединка.

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"Тайсон хорошо боксировал в тот вечер. Было несколько ошибок, но если он сделает то же в реванше, что и в первый вечер, мы получим тот же результат. Будет близкий бой, который может завершиться в любую сторону.

Если Тайсон настроится, у него будет другой результат. Это не просто физический настрой с помощью тактики. Надо настроить себя в голове и идти до конца", - сказал Шейн Фьюри в комментарии iFL TV.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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