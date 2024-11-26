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Бой Чисоры с Миллером сорвался, а британцу ищут нового соперника на февраль

Американский боксер обвинил в отмене поединка своего бывшего промоутера.
Вчера, 22:48
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Запланированный на февраль следующего года бой между британским супертяжеловесом Дереком Чисорой (35-13, 23 КО) и американцем Джарреллом Миллером (26-1-2, 22 КО) не состоится.

Информацию об отмене поединка подтвердил американский боксер, обвинив в срыве своего бывшего промоутера Дмитрия Салиту.

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"Если что-то было не так, это не моя вина. Чисора хочет драться, и я тоже хочу. Но бой отменен из-за одного мерзавца, по имени Дмитрий Салита. Это самый подлый человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни, а я имел дело со многими негодяями. Но Салита - самый плохой из самых плохих.

Он вместе с этим грязным адвокатом Джоном - патологические лжецы. Сейчас мой контракт с ним закончился, но он использует свое право, пытаясь намеренно извратить всю историю, чтобы вытащить из меня больше денег", - сказал Миллер в видеообращении в Instagram.

Изначально бой Чисоры и Миллера был запланирован на 8 февраля в Манчестере. Как сообщает журналист Майкл Бенсон, британский боксер после срыва поединка все равно собирается выйти в ринг в этот день, а имя его нового соперника должны объявить до конца этой недели.

Ранее Дерек Чисора ответил критикам, призывающим Энтони Джошуа завершить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Джаррелл Миллер

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