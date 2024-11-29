Усик – Фьюри 2: Sky Sport опубликовал промо-ролик к бою
До поединка остается меньше месяца.
Британский транслятор боя между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и эксчемпионом Тайсоном Фьюри Sky Sports опубликовал промо-ролик перед реваншем.
Поединок должен состояться 21 декабря в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияде.
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Напомним, что в первом поединке между украинцем и британцем победу праздновал Усик, одолевший соперника раздельным решением судей. На второй матч букмекеры считают Усика фаворитом.
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