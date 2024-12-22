С подбитым глазом и в синяках: как Фьюри и Усик выглядели после реванша

Никто не вышел из противостояния без повреждений.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся реванш обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

Украинский боксер сумел во второй раз справиться с британцем, одержав победу единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.

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После боя соперники провели пресс-конференцию, представ перед медиа и поклонниками с очевидными последствиями схватки в ринге.

Оба противника получили повреждения в бою: Фьюри пришел на мероприятие с подбитым глазом, а на лице Усика также были заметны синяки.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.

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