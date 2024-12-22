iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

С подбитым глазом и в синяках: как Фьюри и Усик выглядели после реванша

Никто не вышел из противостояния без повреждений.
Сегодня, 09:35
Усик победил Фьюри / Getty Images
Усик победил Фьюри / Getty Images

В ночь на воскресенье, 22 декабря, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся реванш обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

Украинский боксер сумел во второй раз справиться с британцем, одержав победу единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.

Читай также: Фьюри выбросил больше, но Усик был точнее: опубликована статистика ударов реванша

После боя соперники провели пресс-конференцию, представ перед медиа и поклонниками с очевидными последствиями схватки в ринге.

Оба противника получили повреждения в бою: Фьюри пришел на мероприятие с подбитым глазом, а на лице Усика также были заметны синяки.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Саудовский организатор озвучил условие для реванша Усик - Дюбуа Саудовский организатор озвучил условие для реванша Усик - Дюбуа
Красюк: Хочу, чтобы Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом Красюк: Хочу, чтобы Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом
"Дядя Фрэнк слепой": Усик ответил на недовольство команды Фьюри по поводу его победы "Дядя Фрэнк слепой": Усик ответил на недовольство команды Фьюри по поводу его победы
"Это было легендарно!": Харлан прокомментировала победу Усика "Это было легендарно!": Харлан прокомментировала победу Усика
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира в Анси завершится мужским и женским масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Бокс12:59
"Это было легендарно!": Харлан прокомментировала победу Усика
Бокс12:58
Саудовский организатор озвучил условие для реванша Усик - Дюбуа
Биатлон12:35
Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира в Анси завершится мужским и женским масс-стартами
Биатлон12:32
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
Бокс12:31
Красюк: Хочу, чтобы Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом
Европа12:10
Футбол сегодня: матчи Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм - Ливерпуль, поединки Реала, Ромы, Ювентуса
Бокс11:56
"Дядя Фрэнк слепой": Усик ответил на недовольство команды Фьюри по поводу его победы
НБА11:31
Михайлюк выдал самый результативный матч в сезоне за Юту
Украина10:57
"Сила в стае": Полесье отреагировало на победу Усика над Фьюри в реванше
Бокс10:28
"Абсолютное д*рьмо": Фьюри обругал вердикт искусственного интеллекта на реванш с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK