С подбитым глазом и в синяках: как Фьюри и Усик выглядели после реванша
В ночь на воскресенье, 22 декабря, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся реванш обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.
Украинский боксер сумел во второй раз справиться с британцем, одержав победу единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.
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После боя соперники провели пресс-конференцию, представ перед медиа и поклонниками с очевидными последствиями схватки в ринге.
Оба противника получили повреждения в бою: Фьюри пришел на мероприятие с подбитым глазом, а на лице Усика также были заметны синяки.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.
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